Besseling al na twee dagen klaar op Dutch Open

Judoka Van ‘t End geopereerd aan elleboog en laat zijn ogen laseren

16 september Noël van ‘t End heeft een operatie aan zijn elleboog ondergaan. De wereldkampioen van 2019 in de judoklasse tot 90 kilogram kan daardoor zo’n twee maanden niet op de gebruikelijke manier trainen. De 30-jarige Van ‘t End zou dit jaar al niet meer in actie komen in wedstrijdverband.