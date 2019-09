Besseling eindigt als beste Nederlander op KLM Open

VideoGolfer Wil Besseling is verrassend als beste Nederlander geëindigd op het KLM Open. De 33-jarige Noord-Hollander, die doorgaans op de lagere Challenge Tour speelt, wist in de vierde en laatste ronde zijn hoge klassering vast te houden.

Hij ging op The International bij Schiphol rond in 70 slagen (-2). Besseling belandde daarmee op een score van 277 (-11), voorlopig goed voor een plek in de top tien bij het evenement van de Europese Tour.

Joost Luiten, de beste golfer van Nederland, sloot het toernooi in eigen land af met een totaal van 278 slagen. Daarmee staat de tweevoudige winnaar (2013 en 2016) vooralsnog op de gedeelde tiende plaats.

De strijd om de eindzege is nog volop aan de gang, met de 18-jarige Deen Nicolai Højgaard als één van de kanshebbers.

Volledig scherm Wil Besseling in actie tijdens de finale van het KLM Open. © ANP

Quote Ik heb het zelf vergooid. Joost Luiten Besseling, die als nummer acht aan zijn slotronde begon, speelde ook op zondag solide en sterk. Hij liet op de derde en op de vijftiende hole een birdie noteren en liet verder op geen enkele hole een slag liggen. Zijn scorekaart over vier dagen telde slechts vijf bogeys.



Luiten begon vanaf de gedeelde vijftiende plaats aan zijn laatste ronde. De Nederlandse favoriet produceerde vier birdies. Hij liet op de negende en de veertiende hole echter een slag liggen. Daardoor kon Luiten niet nog wat verder stijgen in de eindrangschikking.

,,Het putten moet echt beter, dat ging hier gewoon de hele week heel slecht”, erkende hij bij Ziggo Sport. ,,De rest van mijn spel was wel goed. Als het putten ook goed was geweest, had ik met vijf slagen verschil kunnen winnen.”