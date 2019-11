Besseling na sterke eerste dag aan de leiding in Zuid-Afrika

Kwalifica­tie eindstati­on voor Abrahams op WK trampoline­sprin­gen

15:00 Kwalificatiedag werd bijltjesdag voor de Nederlanders op de WK trampolinespringen in Tokio bij de senioren. Milco Abrahams had de eerste dag van het toernooi in het Ariake gymnastiekcentrum 2 kansen om verder te komen, maar op beide onderdelen sneuvelde de 18-jarige Ossenaar in de kwalificaties.