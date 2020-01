Beste hockeyer ter wereld blijft bij Bloemendaal

Rijswijker Edwin Straver zwaarge­wond na crash in Dakar Rally

13:00 Edwin Straver uit Rijswijk is op de voorlaatste dag van de Dakar Rally zwaargewond geraakt bij een crash met zijn motor. Hij is per helikopter overgebracht naar het Saudi German Hospital in Riyad. Over de aard van zijn verwondingen is nog niets bekend gemaakt.