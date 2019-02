Betsema sluit ijzersterk seizoen af met vijftiende zege

Betsema was in Oostmalle wederom duidelijk te sterk voor de concurrentes, onder wie wereldkampioene Sanne Cant. De Belgische was ziek geweest en had zich in Leuven nog afgemeld. Een dag later speelde Cant geen rol van betekenis, waardoor ze moest toezien hoe Betsema verder afstand nam in de ranglijst van aantal overwinningen. Cant bleef steken op elf, maar daaronder was uiteraard wel de belangrijkste: de wereldtitel in Bogense.



Annemarie Worst, de Europees kampioene uit Nunspeet, bleef de Belgische Loes Sels net voor in de sprint om plaats twee. Gisteren was het net andersom.



,,Vijftien zeges, dat voelt supergoed. Om het seizoen zo af te sluiten met zo’n weekend is geweldig’', zei Betsema tegen Sporza. ,,De zandpassages waren onwijs zwaar, maar het is wel iets wat me ligt. Op het asfalt zag ik dat het stilviel en probeerde ik het gewoon. Het was even diepgaan, maar gelukkig lukte het me.’' Worst had zich enigszins laten verrassen: ,,Ik dacht even rustig te drinken toen Betsema ervandoor ging, maar het was wel het goede moment om weg te rijden. Ik had het te laat door en ze was weg.’’