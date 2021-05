Beulswerk Van Rouwendaal beloond met EK-goud op 5 kilometer

In haar eerste openwaterwedstrijd in vijftien maanden tijd heeft Sharon van Rouwendaal (27) direct toegeslagen. In Hongarije prolongeerde ze met groot machtsvertoon haar Europese titel op de 5 kilometer.

Door Natasja Weber



In het achttien graden koude meer Lake Lupa, onder de rook van Boedapest, liet de olympisch kampioene van 2016 zien dat ze nog altijd tot de wereldtop behoort. Van Rouwendaal zwom de hele race attent in de kopgroep. Al in de eerste van in totaal drie ronden van 1,66 kilometer ging ze aan kop en bepaalde het tempo. In de slotronde dunde de kopgroep van acht vrouwen door het beulswerk van Van Rouwendaal steeds verder uit.

In de laatste 500 meter leek het EK-goud Van Rouwendaal niet meer te kunnen ontglippen. Alleen de Italiaansen Gabbrielleschi en Taddeucci en de Française Cassignol konden haar nog enigszins volgen. De 27-jarige Van Rouwendaal perste er in de finishstraat nog een eindsprint uit en pakte overtuigend haar zesde Europese titel in het open water.

Voor Van Rouwendaal vormde haar gouden race de bevestiging dat ze op de goede weg is. Afgelopen zomer verruilde ze na zeven jaar haar Franse coach cq. zwembeul Philippe Lucas voor de Duitse ‘wetenschapper’ Bernd Berkhahn, een coach van meten is weten. In het Oost-Duitse Maagdenburg traint ze nog altijd kneiterhard. Gemiddeld zwemt Van Rouwendaal net als in Montpellier zo’n 90 kilometer per week. Door de meer gedoseerde opbouw van haar trainingen heeft ze geen last meer van haar schouderblessure, waar ze in Frankrijk jarenlang mee kampte.

Bovendien heeft Van Rouwendaal door haar nieuwe trainingsaanpak - na een lange periode op één middenhoog tempo zwemmen - meer inhoud over voor een eindsprint. En dat liet ze woensdagochtend in Lake Lupa overtuigend zien.

In aanloop naar de Olympische Spelen eind juli wil Van Rouwendaal niet te veel openwaterwedstrijden zwemmen. ,,Ik ga mijn concurrenten niet wijzer maken dan ze al zijn”, zei ze in aanloop naar de EK in Hongarije. De topzwemster komt donderdag nog in actie op de 10 kilometer. Op deze olympische afstand verdedigt ze ook haar EK-titel van 2018 in Glasgow.

Na twee openwaterwedstrijden hoopt Van Rouwendaal klaar te zijn voor titelprolongatie op de Olympische Spelen in Tokio.