Bibian Mentel blikt met lach terug op haar leven: ‘Verzamel herinneringen, geen bezittingen’

Olympisch snowboardkampioene Bibian Mentel (48) geniet van de momenten die ze nog heeft, zei ze zondagavond in de talkshow Humberto op RTL4. Het gaat momenteel iets beter met de tweevoudig Paralympisch Sporter van Nederland. ,,Verzamel herinneringen, geen geld of bezittingen", gaf ze de kijkers mee.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat ze uitzaaiingen in de hersenen heeft en dat genezing volgens haar artsen niet meer mogelijk is. Mentel en haar man Edwin Spee kregen zo’n twee weken geleden het slechte nieuws te horen. De snowboardster heeft al ruim twintig jaar te maken met kanker die steeds weer terugkeert. ,,Twee weken geleden ging het echt slecht met haar”, zei Spee in de talkshow van Humberto Tan. ,,Ik ben bij haar gaan liggen en ze werd gelukkig weer rustig. Sinds die dag is het weer beter gegaan. Het is prachtig dat die tijd ons nog gegund is.”

Sindsdien zijn de medicijnen die de pijn moet onderdrukken aangeslagen, zei Mentels echtgenoot. ,,Het gaat, het is redelijk onder controle met de medicijnen”, vertelde Mentel zelf via een videoverbinding. ,,Zoals ik me nu voel, durf ik het nog even aan. Ik zal nooit vaarwel zeggen, dus ik zeg ook nu ‘Tot ziens’. Laten we daarop hopen.”

In de uitzending werd ook nog een video getoond van haar 18-jarige zoon Julian, die iedereen aan tafel emotioneerde. ,,Het is toch geweldig dat ik hem heb zien opgroeien en zelfs zijn achttiende verjaardag nog heb mogen meemaken? Ik ben dankbaar voor al die momenten die ik met mijn man en kinderen heb mogen meemaken, dat pakken ze me nooit meer af.”

Onlangs zat Mentel met haar man, kinderen en beste vrienden aan tafel. ,,Toen stelden we de vraag: moet er nog iets gezegd worden? We kwamen tot de conclusie dat alles wel gezegd is. We houden onvoorwaardelijk van elkaar en dat is genoeg.”

