Bibian Mentel krijgt postuum de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs

Corona-uit­braak en duels uitgesteld: NBA-baas peinst er niet over om competitie stil te leggen

Inmiddels zijn 84 spelers niet inzetbaar vanwege coronabesmettingen. Zeven duels zijn uitgesteld. Maar de NBA gaat gewoon door. Dat zei NBA-baas Adam Silver op ESPN. ,,We hebben alle opties bekeken, maar we zijn niet van plan de competitie stil te leggen. We zien niet echt de logica in van een pauze.”

8:11