Biles sluit WK in Stuttgart af met 25ste medaille

Fontijn kapot na kwijtraken wereldti­tel: ‘Ik waan me in een slechte film’

16:08 Boksster Nouchka Fontijn zweefde na de WK-finale in het Russische Oelan-Oede tussen uitersten. ,,Ik voelde me wereldkampioen, maar een uur later was ik mijn eerste WK-goud alweer kwijt.”