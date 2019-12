Biljarter Jaspers wint zesde wereldbeker in carrière

De nummer 1 van de wereld, die onlangs zijn wereldtitel moest afstaan aan de Zweed Torbjörn Blomdahl, begon als nummer 4 van de stand aan de laatste wereldbeker. Jaspers passeerde de drie mannen boven zich in het klassement door in Egypte de finale te halen. Zanetti was daarin met 40-29 te sterk. De 57-jarige Italiaan haalde over het hele toernooi een bijzonder hoog gemiddelde van 2,718, waarmee hij in de buurt kwam van het wereldrecord (2,816).



Jaspers won de wereldbeker voor het eerst in 1997. De Brabander was ook in 1999, 2008, 2010 en 2016 de beste in het klassement.