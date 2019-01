Blaak breekt middenvoetsbeentje in warming-up Oranje-interland

Bij controle in het ziekenhuis van Auckland bleek dat Blaak, genomineerd in de verkiezing van beste keeper ter wereld in 2018, een middenvoetsbeentje heeft gebroken. ,,Ik keep lekker en dan is het balen dat je een maand aan de kant staat'', zei Blaak op hockey.nl. Caldas heeft Maurits Visser als vervanger bij de groep gehaald. Oranje speelt zaterdag in Melbourne tegen Australië. Blaak mist ook de wedstrijden tegen Spanje (15 februari in Valencia) en Argentinië (24 februari in Buenos Aires).