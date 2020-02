Blaszka bereikt finale op EK worstelen

Coronavi­rus slaat gaten in sportkalen­der

17:27 Meer en meer vormt het coronavirus een sta-in-de-weg voor sportevenementen in Azië. Door tal van wedstrijden in China ging al een streep en ook in de buurlanden wordt de situatie nauwkeurig gemonitord. Zelfs in olympisch Tokio maakt men zich zorgen.