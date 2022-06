BMX-ploeg met Kimmann en Laura en Merel Smulders naar WK

Voor titelverdediger en olympisch kampioen Niek Kimmann is het WK in Frankrijk zijn eerste grote doel voor dit jaar. Hij had de eerste wereldbekerwedstrijden overgeslagen om bij het WK fris aan de start te kunnen staan. ,,Met Niek hebben we een belangrijke troef in onze gelederen”, zegt Jaspers die verder Dave van der Burg, Mitchel Schotman en Jay Schippers heeft geselecteerd. ,,We zitten met de rest van de mannengroep in opbouw. Van de olympische groep waar we voor Tokio mee werkten zijn alleen Niek en Dave nog over. Maar de andere geselecteerden bij de mannen laten zeker progressie zien en zouden in potentie ook een finaleplek kunnen halen. En ik zeg altijd dat wie in de finale staat, in principe ook op het podium kan eindigen.”