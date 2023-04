Bo Bendsneyder pakt eerste podiumplaats in Moto2: ‘Mijn opa is twee dagen geleden overleden, dit is voor hem’

Bendsneyder had in Texas zijn beste kwalificatie van het seizoen neergezet. Hij startte op de tweede rij, vanaf de vierde plaats, maar moest in de eerste ronde veel plekken prijsgeven. De coureur van het Pertamina Mandalika-team viel terug naar de veertiende plaats.

Daarna rukte Bendsneyder weer op naar voren. Hij won plek voor plek en in de laatste bocht snelde hij van plaats zes naar de derde plaats achter winnaar Pedro Acosta uit Spanje en de Italiaan Tony Arbolino. Hij werd onder luid gejuich onthaald door zijn team.

Het beste resultaat van Bendsneyder in de Moto2 tot nu toe was twee keer de vijfde plaats. Dat lukte hem in 2021 in de Grand Prix van Frankrijk en vorig jaar bij de TT in Assen. In die race vorig jaar reed hij lang op de derde plaats, maar kon die positie net niet vasthouden. Bendsneyder werd in 2016 in zijn eerste seizoen in de Moto3 ook twee keer derde.

Bendsneyder kan geluk niet op

,,Om eerlijk te zijn, heb ik niet veel woorden hiervoor”, zei een geëmotioneerde Bendsneyder. ,,Mijn opa is twee dagen geleden overleden. Dit is voor hem. Het was een lange weg om tot hier te komen. Daarom ben ik zo emotioneel. Ik dank mijn ouders en mijn opa, hij heeft me vandaag geholpen.”

Bendsneyder pakte zestien punten voor het kampioenschap. De motorcoureur had nog geen punten dit seizoen. Hij crashte in de openingsrace in Portugal en eindigde daarna in de regen in Argentinië op de 22e plaats. Zonta van den Goorbergh eindigde op de zeventiende plaats en bleef daarmee buiten de punten.

Motorcoureur Rins bezorgt Honda GP-zege in Austin

Motorcoureur Álex Rins heeft de Grote Prijs van de Verenigde Staten op zijn naam geschreven. De 27-jarige Spanjaard zorgde op de Honda voor de eerste zege voor zijn team LCR Honda Castrol. Achter Rins werd de Italiaan Luca Marini tweede en Fabio Quartararo uit Frankrijk derde. Voor Marini, de halfbroer van racelegende Valentino Rossi, is het de eerste podiumplaats in de MotoGP.

Rins startte op het circuit in Austin vanaf de tweede plek achter regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia, die poleposition had veroverd en zaterdag de sprintrace had gewonnen. Achter de twee coureurs rukte de Australiër Jack Miller vanaf de tiende plaats op naar de derde plek.

Met nog veertien ronden te gaan schoof Miller onderuit. Een ronde later verloor ook de leider in de wedstrijd, Bagnaia, ineens controle over zijn motor en ging onderuit. Rins had een gaatje naar Quartararo en Marini en dat hield hij vast.

Het is voor Rins de zesde GP-zege in de MotoGP. De andere vijf overwinningen haalden hij in 2019 (2), 2020 en 2022 (2) op een Suzuki. Rins won ook voor de vierde keer op het circuit of the Americas in Texas. Dat deed hij naast een eerdere zege in de MotoGP (2019) ook in de Moto3 en Moto2.

