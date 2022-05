Bo Bendsneyder voor vierde race op rij in top-10 van Moto2, Francesco Bagnaia wint in MotoGP

Bendsneyder pakte tot nu toe 34 punten. Zijn optreden van zondag betekende zijn vierde top 10-notering op rij, na de negende plaats in de GP van Argentinië, de zevende in de GP van Amerika en de achtste vorige week in de GP van Portugal.

Motorcoureur Bendsneyder zevende in GP van Amerika in Moto2

MotoGP

De Italiaan Francesco Bagnaia heeft zijn eerste zege van het seizoen geboekt in de MotoGP. De coureur van Ducati won de Grote Prijs van Spanje. Hij begon de race op het circuit van Jerez van poleposition en wist de hele race de eerste positie vast te houden. De Franse wereldkampioen Fabio Quartararo reed de hele race vlak achter Bagnaia, maar slaagde er niet in een aanval te plaatsen op de koppositie. De coureur van Yamaha verstevigde met zijn tweede plaats wel de leiding in het kampioenschap.



De Spanjaard Aleix Espargaro (Aprilia) won het gevecht om de derde plaats van zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez (Honda). Alex Rins (Suzuki), die voor de race de leiding in de WK-stand deelde met Quartararo, wist geen punten te scoren in Jerez en viel terug.