Bokser Oesyk laat Oekraïners oorlog even vergeten: ‘Ik draag deze strijd op aan iedereen die het land verdedigt’

Oleksandr Oesyk heeft de wereldtitels in het zwaargewicht boksen met succes verdedigd. In Saoedi-Arabië versloeg de 35-jarige Oekraïner voor de tweede keer de Britse boksheld Anthony Joshua op punten.

Een jaar geleden stonden de twee ook al tegenover elkaar voor de WBA (Super), WBO en IBF titels in het zwaargewicht boksen en won de Oekraïner eveneens op punten. Toen een half jaar later gesprekken werden gevoerd over een mogelijke rematch, brak echter de oorlog in zijn land uit uit en werd Oesyk naar de militaire dienst geroepen.

Geen haar op zijn nagenoeg kale hoofd die nog aan zijn bokscarrière wilde denken, maar daar dachten zijn landgenoten anders over. Bij bezoeken aan gewonde soldaten kwam hij veel fans tegen die allemaal hetzelfde van hem vroegen: doe die rematch voor ons en maak ons land weer trots.



En zo geschiede, al was de overwinning dit keer zeer nipt. Beide boksers hielden de blauw-gele Oekraïense vlag omhoog terwijl de juryscores werden voorgelezen in de King Abdullah Sport City-arena. Toen hij tot winnaar werd uitgeroepen, verborg Oesyk zijn gezicht achter de vlag.

,,Ik wil iedereen bedanken die voor mij heeft gebeden’’, vertelde hij in het interview na de gewonnen partij. ,,Ik wil God danken voor zijn hulp die hij me vandaag heeft gegeven. Hij heeft me er veel van gegeven vandaag. Ik draag deze strijd op aan mijn land Oekraïne, de soldaten van Oekraïne, aan iedereen die mijn land verdedigt, aan heel Oekraïne.’’

,,Er is vanavond geschiedenis geschreven’’, vervolgde Oesyk. ,,Het zal door vele generaties worden bekeken, vooral de ronde waarin ik bijna werd verslagen. Maar ik heb het overleefd en heb het gevecht naar me toegedraaid.’’

