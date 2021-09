Bokslegende Manny Pacquiao (42) stopt en wil president van de Filipijnen worden

De Filipijnse boksheld Manny Pacquiao heeft op 42-jarige leeftijd het einde van zijn carrière in de ring aangekondigd. Hij wil zich gaan richten op een nieuwe uitdaging en dat is president worden van zijn land in 2022. ,,Ik heb zojuist voor de laatste keer de bel gehoord. Het boksen is voorbij”, meldde Pacquioa in een 14 minuten durende videoboodschap op zijn Facebookpagina.