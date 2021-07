Bol blijft maar winnen: ook in Hongarije snelste op de 400 meter horden

Bol zegevierde afgelopen zondag tijdens de Diamond League in Stockholm in een Nederlandse recordtijd van 52,37. Little eindigde ook in de Zweedse hoofdstad op minieme afstand als tweede, in 52,39. ,,Het is fijn om uit te komen tegen iemand die ongeveer van hetzelfde niveau is”, reageerde Bol tevreden na haar winnende race in Hongarije. ,,Daardoor kan ik zelf scherpe tijden neerzetten.”