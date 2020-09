Bol en Visser vliegen als snelste over de horden in Stadio Olimpico in Rome

Diamond LeagueFemke Bol heeft in de Diamond League haar tweede overwinning behaald. De 20-jarige Amersfoortse was in Rome de beste op de 400 meter horden. Ze finishte in een tijd van 53,90 seconden. Daarmee was de winnares aanzienlijk sneller dan de Oekraïense Anna Rizjikova, die met 54,54 als tweede eindigde. Haar landgenote Viktoria Tkatsjoek kwam als derde over de streep in 54,93.