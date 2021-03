Bol, Klaver en De Witte door op 400 meter; geen succes op 800 meter

Haar winnende tijd van 52,77 lag ruim 2 seconden boven haar Nederlands record van 50,64, maar het ging Bol niet om een snelle race. Ze wilde wel de heat winnen om in de halve finales te mogen starten in de beste baan.



Haar trainingsmaatje en goede vriendin Lieke Klaver kopieerde Bol door ook haar heat te winnen. De 22-jarige Klaver noteerde 52,74, maar zij moest in het laatste stuk naar de finish nog even doortrekken om de Oekraïense Anna Rizjikova voor te blijven.



Lisanne de Witte wist ook door te dringen tot de halve finales. De winnares van het brons op de EK indoor van twee jaar geleden in Glasgow moest wel tot het uiterste gaan. Vlak voor de meet haalde ze de Tsjechische Lada Vondrova in en eindigde ze als tweede in haar serie, waarmee ze directe kwalificatie voor de halve finales afdwong.