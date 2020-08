Bol maakt grote indruk met eerste overwinning in Diamond League

De Oekraïense Anna Rizjikova eindigde als tweede (55,19). Amalie Iuel uit Noorwegen finishte als derde in 55,92. ,,Er stond veel wind en dat voelde ik toch wel”, liet Bol na afloop weten. ,,Ik wilde echt een heel snelle tijd neerzetten op de eerste 200 meter, maar ik geloof niet dat ik daarin geslaagd ben. Dat ik alsnog heb gewonnen, maakt me in elk geval heel blij.” Bol won afgelopen woensdag in Hongarije ook al een wedstrijd uit de Continental Tour Gold. Ze zegevierde toen met een tijd van 54,67. Ruim een week geleden kwam ze al als derde over de streep bij de hoog aangeschreven wedstrijd uit de Diamond League in Monaco. De Amersfoortse, Europees kampioen onder 20 jaar, baarde eind juli bij testwedstrijden op Papendal opzien door het Nederlands record op de 400 meter horden ruim te verbeteren. Ze kwam tot een tijd van 53,79 seconden en was daarmee ruim sneller dan Ester Goossens, die in 1998 54,62 liep. Met die 53,79 voert Bol nog steeds de wereldranglijst van dit jaar aan. Na Sifan Hassan (13), Dafne Schippers (11) en Churandy Martina (2) is Bol de vierde Nederlandse atleet die een wedstrijd in de Diamond League weet te winnen.

Van Hunenstijn tweede op 100 meter

Marije van Hunenstijn kon het kunstje van Bol een halfuur later net niet herhalen. Op de 100 meter werd ze in een tijd van 11,28 tweede, nipt achter de Zwitserse Ajla del Ponte die 11,20 liep. Marie-Josée Talou uit Ivoorkust liep de derde tijd: 11,32.



Van Hunenstijn behaalde eerder deze maand twee sprintzeges bij Brussels Grand Prix. Ze was de snelste op de 100 meter in 11,30 en won later ook de 200 meter in 23,22.



De Nederlandse bleef in Stockholm opnieuw boven haar persoonlijke record van 11,13. Met die tijd, die ze vorige zomer liep, heeft ze zich verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio, die vanwege de coronapandemie zijn verzet naar 2021.



Van Hunenstijn reageerde opgetogen na haar tweede plek in Stockholm. ,,Ik had al twee keer 11,30 gelopen en ik wilde deze keer echt onder die tijd uitkomen en dat is gelukt. Dat maakt me heel gelukkig. Komend weekeinde kom ik bij de NK opnieuw in actie. Het wordt interessant wie er gaan deelnemen en hoe het gaat uitpakken.”



Lieke Klaver eindigde in Zweden als derde op de 400 meter. Ze liet een tijd van 52,35 noteren. De Amerikaanse Wadeline Jonathas zegevierde in 51,94, met de Britse Laviai Nielsen op de tweede plek (52,16). Klaver werd afgelopen woensdag in Hongarije bij de Continental Tour Gold tweede op de 400 meter in 52,11.



