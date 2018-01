Bondscoach Groener wil met Duitsland Oranje handbalsters achterna

Video Deze pakken moeten Knegt en Schulting aan goud helpen

3 januari Als uithangborden is Nederlands hoop op olympisch shorttrackgoud gevestigd op Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting. In de zoektocht naar innovatie trainen zij sinds november met geavanceerde schaatspakken, waarmee bondscoach Jeroen Otter via zijn telefoon een trilling in de pols van de shorttrackers kan afgeven als zij niet diep genoeg zitten. Maar, zo zegt Otter, we zijn nog lang niet zo ver dat we geen coach nodig hebben.