Bondscoach kiest voor handbalselectie met elf 'vaste' speelsters

Nederland wint WK ijshockey voor D-landen in Tilburg met speels gemak

29 april De Nederlandse ijshockeyers hebben zondagavond in Tilburg de titel gepakt in divisie 2A, het vierde mondiale niveau. Op de slotdag van het toernooi in het IJssportcentrum in Tilburg werd Australië met 9-2 verslagen. Door de winst promoveert Nederland naar divisie 1B, waarin het volgend jaar Roemenië, Polen, Japan, Estland en Oekraïne treft.