Bondscoach Morrison wil bij Oranje blijven

,,Ik hou van dit team en wij zijn op de goede weg. De toekomst ziet er goed uit. De komende weken zullen er wel gesprekken volgen. Verder kan ik er niet veel over zeggen”, zei hij na de verloren strijd om het brons van Oranje tegen China (0-3) op het WK voor de camera van Ziggo Sport.



Het tweejarige contract van Morrison loopt binnenkort af. De Nederlandse volleybalbond is ook nog op zoek naar een technisch directeur die als vervanger moet optreden van Joop Alberda, die de functie nu als interim vervult. Peter Blangé heeft laten weten dat hij beschikbaar is. Van deze oud-topvolleyballer is het bekend dat hij onder de indruk is van bondscoach Morrison.



Oranje voldeed met een vierde plaats op het WK niet aan de doelstelling, besefte Morrison. ,,We wilden een medaille”, zei hij. ,,Tegen China was het na de eerste set ook onvoldoende wat we lieten zien. Toch ben ik trots op wat deze ploeg hier drie weken lang heeft laten zien. Ik denk ook dat we de kwaliteit hebben om op een volgend groot internationaal toernooi wel op het podium te eindigen. We zijn nu teleurgesteld na deze nederlaag. Maar de toekomst ziet er echt wel mooi uit.”