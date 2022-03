Bondscoach Nederlandse handbalsters stapt op bij Russische club

De 51-jarige Zweed zou beide functies combineren, maar vanwege de door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne legt hij zijn werk in Rostov neer. Zijn club had zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League, maar alle ploegen uit Rusland en Belarus zijn als gevolg van de oorlog uit de internationale competities gezet.

,,We gaan uit elkaar door redenen waar we geen invloed op hebben”, aldus Johansson in een verklaring op de sociale media van Rostov-Don. ,,Het doet pijn in mijn hart dat ik op deze manier wordt gescheiden van de ploeg. Ik kan me voorstellen dat jullie het gevoel hebben dat ik jullie in de steek laat. Maar in deze situatie voelt het niet veilig om terug te komen, ook al zegt een stemmetje in me dat ik dat wel heel graag wil.”