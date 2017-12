Bondscoach Thomsen: Zijn duidelijk nog niet in de vereiste vorm

,,Op het EK van een jaar geleden verloren we ook de openingswedstrijd, toen van Duitsland. Dat toernooi haalden we de finale'', relativeerde de Deense op Ziggo Sport ,,Maar we hebben nog een lange weg te gaan. We zijn duidelijk nog niet in de vereiste vorm.''

Thomsen zag dat Oranje veel problemen had met de aanval. ,,We probeerden wel hun snelle spel te ontregelen en meer zelf te scoren uit de snelle uitbraak, maar dat kregen we niet goed voor elkaar. Het is goed dat we zondag meteen weer een wedstrijd spelen tegen China. Dan kunnen we niet lang blijven hangen bij deze nederlaag.''