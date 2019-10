Bondscoach veeleisend voor ex-pupil Van Gelder

De Nederlandse gymmastiekunie wierp een blokkade op voor wereldbekeroptredens, op de NK in Rotterdam schitterde de voormalige Lord of the Rings door afwezigheid. De weg naar de Olympische Spelen is zo goed als zeker afgesneden, nu het Nederlands team zich niet geplaatst heeft. Er is nog hooguit één ticket te verdienen voor een toestelspecialist. Dat is bestemd voor Epke Zonderland.



Het is niet voor het eerst dat de olympische weg voor Van Gelder doodloopt in de Hanns-Martin Schleyer Halle in Stuttgart. In 2007 won hij hier WK-zilver. Het had goud moeten zijn om in Beijing te komen.



De wegen van Van Bokhoven en Van Gelder scheidden zich na Yuri-gate in Rio de Janeiro. De turner werd nog voor de ringenfinale naar huis gestuurd na een avondje stappen, Van Bokhoven ‘promoveerde’ daarna tot bondscoach.



(Tekst gaat verder onder foto)