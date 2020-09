Boston Celtics blijft in de race voor NBA-finale na winst op Miami Heat

De Celtics en Heat strijden om de titel in de Eastern Conference. De winnaar speelt in de finale van de NBA tegen de winnaar van de Western Conference. In de strijd om de titel in die divisie leidt Los Angeles Lakers met 3-1 tegen Denver Nuggets.

De ploeg uit Boston moest in het vijfde treffen met Miami terugkomen van een achterstand. Heat leidde halverwege met 58-51. In het derde kwart zetten de Celtics aan en overklasten ze Miami. De stand met ingaan van het vierde en laatste kwart was 92-83 in het voordeel van Boston. In de laatste periode van 12 minuten liep Boston zelfs verder uit.