Boston Celtics delen eerste tik uit in NBA-finale

De Golden State Warriors staan voor de zesde keer in acht jaar in de finale van de NBA. De club uit Californië werd in 2015, 2017 en 2018 kampioen. Coach Kerr is al sinds 2014 de succesvolle coach van de Warriors. Kerr haalde de afgelopen week het wereldnieuws toen hij een indrukwekkend betoog hield over een strenger wapenbeleid in de VS na het bloedbad op een basisschool in Texas. Zijn hartenkreet werd door miljoenen mensen gedeeld.