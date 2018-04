Boston Celtics verder in play-offs

Het duel tussen de Celtics, zonder topspelers Kyrie Irving en Gordon Hayward, en de Bucks eindigde in 112-96. Boston staat daarmee bij de laatste vier in de Eastern Conference en neemt het nu op tegen Philadelphia 76'ers. Terry Rozier en Al Horford waren de topschutters met ieder 26 punten.



Titelverdediger Golden State Warriors won de eerste partij in de tweede ronde in de Western Conference. New Orleans Pelicans werd zonder al te veel problemen (123-101) opzij gezet. Kevin Curry ontbrak nog bij de Warriors, maar hij maakt wellicht in Game 2 zijn rentree na twee maanden blessureleed.

De beste teams uit de Western en de Eastern Conference strijden later om de NBA-titel.