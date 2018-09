Bouwmeester pakt goud in wereldbeker

Marit Bouwmeester heeft de wereldbekerwedstrijd in Enoshima op haar naam geschreven. De Nederlandse zeilster won vandaag in de Laser Radial de medalrace op het water waar over twee jaar de Olympische Spelen zijn.

Bouwmeester kwam uit op 30 punten en bleef de Zweedse Josefin Olsson (51 punten) voor. De Belgische Emma Plasschaert eindigde met 57 punten als derde. De Nederlandse Daphne van der Vaart werd zevende en haar landgenote Maxime Jonker tiende.

Olympisch- en drievoudig wereldkampioene Bouwmeester stelde gisteren deelname aan de Olympische Spelen van Tokio in 2020 al veilig. Datzelfde gold voor windsurfster Lilian de Geus in de RS:X-klasse.

Ook goud voor Zegers en Van Veen

Afrodite Zegers en Anneloes van Veen behaalden vandaag in de 470-klasse goud zonder te varen. De organisatie kon de medalrace vanwege een gebrek aan wind niet door laten gaan. Zegers en Van Veen gingen na acht races met 29 punten aan de leiding. De Japanse vrouwen Ai Kondo Yoshida en Miho Yoshioka volgden met 33 punten, voor de Italiaanse zeilsters Benedetta Di Salle en Alessandra Dubbini met 34 punten. Dat is nu ook de eindstand. ,,Gewonnen zonder te varen, dus dat is wel een beetje gek'', aldus Veen. ,,We mogen niet klagen natuurlijk.''

Volledig scherm Afrodite Zegers en Anneloes van Veen. © anp

Ook Nicholas Heiner eindigde als eerste. De Nederlander hoefde vandaag in de Finn-klasse, net als Zegers en Van Veen, niet meer in actie te komen omdat er te weinig wind stond. Regerend olympisch kampioen Giles Scott uit Groot-Brittannië moest met zilver genoegen nemen.

Kiran Badloe won gisteren de wedstrijd in Enoshima in de RS:X-klasse. Hij finishte de medalrace als tweede en pakte meer dan genoeg punten voor het goud. Goede vriend en concurrent Dorian van Rijsselberghe kwam als negende over de finishlijn en sloot de wedstrijd ook af als negende.