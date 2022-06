Arno Kamminga over bijzondere voorbereiding op WK: ‘Eerst word ik raar aangekeken, daarna zie je kopieergedrag’

Door Linda Derksen



Drie wedstrijden aan de Middellandse Zee, drie keer was Arno Kamminga de snelste op de 100 en 200 meter schoolslag. Hij won in mei het overall klassement van de Mare Nostrum Tour. ,,Ze zeggen dat je je laatste resultaat meeneemt naar het volgende toernooi. Dat belooft wat voor de wereldkampioenschappen. Ik sta er goed voor; voel me fitter en sterker dan ooit, heb harder getraind dan ooit, ben voor mijn gevoel een stap verder dan vorig jaar. Het wordt tijd om dat op het hoogste podium te laten zien’’, blikt Kamminga vooruit op de mondiale titelstrijd in Boedapest.