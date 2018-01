Breeuwsma lijkt zeker van twee extra tickets

Video Stephen Curry blinkt uit met prachtige scores

13:03 Basketballer Stephen Curry heeft zijn ploeg Golden State Warriors met puntgave scores langs Los Angeles Clippers geloodst in de Amerikaanse NBA. De topschutter noteerde 45 punten in het duel, dat de Warriors wonnen met 121-105. ,,Ik zat lekker in mijn ritme'', zei Curry over zijn trefzekere optreden in Los Angeles. Bij de Clippers was Lou Williams de productiefste speler met 23 punten.