Brestovac is voor Verhoeven allesbehalve een opwarmertje

Door Tim Reedijk



Ja, Verhoeven is een reus. Maar de Kroaat die zaterdag om 23.00 uur tegenover hem in de ring staat, is nog eens twee centimeter groter. De nummer 7 van de wereld in de klasse zwaargewicht is 34 jaar en gaat ook wel door het leven als ‘The Scorpion Sting’. Als een knock-out van beide kanten uitblijft, zal veel afhangen van zijn uithoudingsvermogen. Door de promotie van het gevecht tot wereldtitelstrijd duurt de partij vijf rondes in plaats van drie.



Verhoeven is inmiddels vijftien wedstrijden ongeslagen en verdedigde zijn wereldtitel zes keer sinds hij die in 2014 veroverde. In 2016 deed hij dat in Parijs tegen diezelfde Brestovac met een unanieme jurybeslissing over vijf rondes. Het gevaar voor Verhoeven, zo zegt hij zelf, zit hem in de hoge trappen van de Kroaat. 'Zijn sterkste punt', vertelde de Nederlander in een aankondiging van Glory, dat het gevecht promoveerde tot main act voor Glory 54 in Birmingham.