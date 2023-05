British Cycling gaat transgenders weren uit wedstrijden voor vrouwen

NOC*NSF herdenkt schaak­slacht­of­fers Tweede Wereldoor­log tijdens Nationale Sporther­den­king

De honderden slachtoffers bij Nederlandse schaakverenigingen in de Tweede Wereldoorlog zijn herdacht tijdens de Nationale Sportherdenking in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Vanwege het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond was het thema tijdens de herdenking schaken.