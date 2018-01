Britse bobsleeër mist Spelen na beroerte

Van de Laar geniet in de duinen: 'Zijn overal goed doorheen gekomen'

11 januari De equipe Fried van de Laar Racing uit Best had het prima naar de zin in de negende etappe van de Afrika Eco Race: de rit door het Chinguetti-gebied in Mauretanië. ,,Het was superleuk", oordeelde Jan van de Laar. Van de 340 kilometer die de etappe lang was, waren er liefst 250 kilometer duinen.