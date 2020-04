Britt Eerland krijgt tijdelijk A-status van NOC*NSF

De maatregel betekent dat de sportster uit Schiedam, onlangs tweede op het hoog aangeschreven Europese Top 16-toernooi, in elk geval voor het komende halfjaar van inkomsten is verzekerd.



NOC*NSF wil niet concreet ingaan op het bericht. ,,Wij geven geen persoonsinfo", zegt een woordvoerder. ,,Wel kan ik zeggen dat we een aantal statussen hebben verleend en/of verlengd omdat er geen meetmomenten (sportprestaties) mogelijk zijn.”



Er zijn momenteel wereldwijd geen sportwedstrijden wegens de uitbraak van het coronavirus. Vanwege de daaropvolgende crisis werd Eerland ontslagen bij haar Duitse club. Ze hoopt zich nog individueel te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2021 in Tokio. Als team slaagde Nederland daar niet in.