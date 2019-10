Broersen na hoogspringen beste Nederlandse op zevenkamp

Aangesla­gen Koster geeft op na val in serie 5000 meter

18:40 De Nederlandse atlete Maureen Koster is tijdens haar serie van de 5000 meter op de WK atletiek in Doha ten val gekomen. De 27-jarige Zuid-Hollandse struikelde in het gedrang van de grote kopgroep na ongeveer 3500 meter. Ze bleef even liggen op de tartanbaan van het Khalifa Stadion, maar stond na een tijdje weer op en wandelde teleurgesteld de baan af.