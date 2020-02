Brons voor Korrel bij Grand Slam in Parijs

Grol zegeviert bij Grand Slam in Parijs

20:12 Judoka Henk Grol heeft in Parijs een stap gezet richting deelname aan de Olympische Spelen van Tokio 2020. De 34-jarige Groninger won de prestigieuze Grand Slam in de Franse hoofdstad in de klasse boven 100 kilogram. Hij versloeg in de finale de Japanner Kokoro Kageura, die hij keurig achter het been haakte en ten val bracht.