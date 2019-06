Bronzen plak Betrian op EK

De 28-jarige Betrian was in de kwartfinales met 3-2 te sterk voor de Italiaanse Alessia Mesiano.



De Nederlandse boksbond had Betrian voor de Spelen in Minsk geselecteerd op basis van haar prestaties bij de wereldkampioenschappen vorig jaar november in India. Betrian verraste bij haar debuut met brons.



Nouchka Fontijn komt later vandaag nog in actie in de halve finales van de klasse tot 75 kilogram. Zij neemt het op tegen de Poolse Elzbieta Wojcik.