Brouwer en Meeuwsen ook in Tokio in de medailles

WK Zwemmen Dressel blijkt klasse apart en legt beslag op vijfde gouden plak

27 juli De Amerikaanse zwemmer Caeleb Dressel heeft zijn verzameling gouden medailles op de WK in Gwangju uitgebreid naar vijf. De 22-jarige Dressel was vandaag in iets meer dan een half uur tijd de beste op de 50 meter vrije slag én de 100 vlinder. Op dat laatste nummer verbeterde hij gisteren in de halve finales het tien jaar oude wereldrecord van landgenoot Michael Phelps.