Brunel komt na etappe van 2,5 week minuut tekort voor winst

Door Rik Spekenbrink Het Nederlandse Team Brunel leek afgelopen dagen op de tweede etappezege van deze editie af te varen, maar moest in het zicht van de haven de Spaanse Mapfre-boot voor zich dulden. Ook met het oog op het eindklassement was dat een zure ‘nederlaag’ voor schipper Bouwe Bekking en zijn bemanning. De vloot vertrok op 22 april vanuit het Braziliaanse Itajai. Met de finish in zicht kroop het veld gisteravond al ineen. Voor de Amerikaanse kust stond amper wind. Vanmiddag had de vloot daarbij het tij tegen, waardoor op enig moment de vaarsnelheid zakte tot enkele kilometers per uur. Op de 3D-animatie van het slot van de etappe is zelfs te zien hoe Dongfeng, de boot varend onder de vlag van Hongkong, even achteruit gaat.



Op zo’n moment is iedere keuze fataal. Team Brunel ging vlak voor de finish een enkele keer vaker overstag dan Mapfre. Op zoek naar wind en snelheid maakte de Nederlandse boot meer meters en dat kostte de equipe uiteindelijk de overwinning. Mapfre neemt de leiding in het algemeen klassement over van Dongfeng, dat vierde werd. De andere Nederlandse boot, Team Akzo Nobel, ligt op koers om als vijfde de haven van Newport in te varen.



Op 20 mei gaat de Volvo Ocean Race verder. Dan wordt de Atlantische Oceaan overgestoken voor de etappen van Newport naar Cardiff, in Wales. De zeilwedstrijd om de aarde finisht in juni in Den Haag. Team Brunel blijft in de top 3 en houdt zicht op de eindzege.