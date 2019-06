Brzoskowski zwemt WK-limiet op 200 meter vrij

Maarten Brzoskowski heeft bij de Open Nederlandse kampioenschappen in Amersfoort aan de limiet op de 200 meter vrije slag voldaan om te mogen deelnemen aan de WK langebaan in het Zuid-Koreaanse Gwangju.

De 23-jarige zwemmer tikte in Amersfoort aan in 1.46,62 en zat daarmee zes honderdste van een seconde onder de prestatie-eis. Brzoskowski dook met de winnende tijd in Amersfoort ook ruim onder zijn eigen pr.

De WK langebaan vinden plaats van 12 tot en met 28 juli in Zuid-Korea