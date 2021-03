Bucks gaat er twee seconden voor de zoemer met de winst vandoor

Video Serena, Barack en Lindsey bidden voor Tiger Woods: ‘Het is een tragedie’

24 februari Het zware auto-ongeluk van golfer Tiger Woods heeft tot veel reacties geleid op social media. Veel sterren betuigen hun medeleven aan de 45-jarige Amerikaan, die gisteravond zijn beide benen brak bij het ongeluk in de kustplaats Rancho Palos Verdes in Californië. Woods is inmiddels succesvol geopereerd.