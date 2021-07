Bucks ook zonder sterspeler de baas: één zege verwijderd van plek in NBA Finals

video Ayton dunkt Phoenix Suns vlak voor tijd op spectacu­lai­re wijze naar zege op Clippers

23 juni De Phoenix Suns hebben in de play-offs van de finale van de Western Conference van de NBA gewonnen van Los Angeles Clippers. Met een score vlak voor het eindsignaal zorgde Deandre Ayton voor de beslissing, 104-103. De totaalstand is nu 2-0 in de best-of-sevenserie.