Bucks voor eerste keer in 18 jaar naar tweede ronde play-offs

Antetokounmpo bracht in Detroit tevens negen rebounds, drie assists en vier blocks op zijn naam. Khris Middleton (achttien punten) en Eric Bledsoe (zestien punten) waren eveneens goed op dreef bij de Bucks, die voor de eerste keer in achttien seizoenen de eerste ronde van de play-offs in de NBA succesvol afsloten.

Utah Jazz behaalde voor eigen publiek in de vierde wedstrijd tegen Houston Rockets de eerste zege: 107-91. Donovan Mitchell blonk in Salt Lake City uit met 31 punten voor de thuisploeg, waarvan 19 in het laatste kwart. De stand in deze play-offs is nu 3-1 in het voordeel van de Rockets. Morgen is de vijfde wedstrijd in Houston.