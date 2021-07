Bucks winnen zesde duel tegen Hawks en staan in NBA-finale tegen Suns

Boxtels wegraceta­lent Kas Beekmans aast in TT-weekeinde op zijn eerste podiumplek

25 juni Het zijn drukke tijden voor Kas Beekmans (17). Afgelopen maandag keerde de Boxtelaar terug van een vol raceweekeinde op de Sachsenring in de voormalige DDR. Het was een geslaagde generale voor zijn TT-debuut dit weekeinde in Assen.