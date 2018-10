Butter loopt marathon zonder hazen

Butter miste dit jaar de EK in Berlijn door een blessure. Hij is goed hersteld, maar ontbeert de topvorm om in Amsterdam voor een scherpe tijd te gaan. ,,Vandaar ook de wens om nu te lopen zonder specifieke eindtijd in mijn hoofd en zonder 'hazen'. De druk om een toptijd te realiseren of een hoge klassering te behalen, komt volgend jaar wel weer. Dan begint de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio.''



Na zijn afzegging voor Berlijn nam Butter twee weken vakantie. ,,Ik baalde echt, want ik wilde voor een medaille gaan. Toen ik terugkwam van vakantie, zei ik meteen tegen mijn trainer: ik wil dit jaar nog een marathon lopen. Het is tenslotte mijn afstand, ik vind het gaaf om te doen.''