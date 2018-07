Butter mist EK atletiek door mislukte voorbereiding

Honkbal­lers Japan pakken titel in Haarlem

22 juli De Japanse honkballers hebben voor de vierde keer in de geschiedenis de Honkbalweek in Haarlem gewonnen. In de finale waren de Aziaten met 5-0 te sterk voor Taiwan. Japan was eerder in 1978, 1992 en 1994 de beste in Haarlem.