Cairoli doet goede zaken bij afwezigheid van wereldkampioen Herlings

Geen drie op rij voor badminton­ner Caljouw in Orléans

23 maart Badmintonner Mark Caljouw is er op de Orléans Masters in Frankrijk niet in geslaagd de finale te bereiken. In de halve eindstrijd verloor de titelhouder in twee spannende games van de Fransman Thomas Rouxel. Het werd 21-19 en 23-21.